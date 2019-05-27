Навіть розмови про дефолт шкодять країні — Гройсман

Україна має утримувати репутацію відповідальної країни, яка поважає і виконує свої зобов’язання, а українцям не потрібні чергові кризи, спричинені невиправданими рішеннями.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.

"Вважаю, що навіть розмови про це (невиконання зобов’язань) не додають стабільності", – сказав Гройсман.

"Ми маємо тримати репутацію, що ми відповідальна країна. А неплатежі – це глобальна криза і повернення в 90-ті роки минулого століття. Для українців криз вже достатньо. Від будь-яких дефолтів у першу чергу постраждають рядові українці… Головне завдання сьогодні – сильна економіка", - підкреслив він.

Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.

У команді Зеленського не підтримали пропозицію.