Всі розділи
Укр / Рус

Навіть розмови про дефолт шкодять країні — Гройсман

Понеділок, 27 травня 2019, 14:14
 

Україна має утримувати репутацію відповідальної країни, яка поважає і виконує свої зобов’язання, а українцям не потрібні чергові кризи, спричинені невиправданими рішеннями.

Про це заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає Урядовий портал.

"Вважаю, що навіть розмови про це (невиконання зобов’язань) не додають стабільності", – сказав Гройсман.

"Ми маємо тримати репутацію, що ми відповідальна країна. А неплатежі – це глобальна криза і повернення в 90-ті роки минулого століття. Для українців криз вже достатньо. Від будь-яких дефолтів у першу чергу постраждають рядові українці… Головне завдання сьогодні – сильна економіка", - підкреслив він.

Нагадаємо, в інтерв'ю Financial Times мільярдер Ігор Коломойський, який повернувся в Україну після обрання президентом Зеленського, порадив тому оголосити дефолт.

У команді Зеленського не підтримали пропозицію.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Гройсман Коломойський дефолт

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гройсман: зниження тарифів може призвести до кризи 21 травня 2019, 10:02
Гройсман подає у відставку 20 травня 2019, 17:58
Порошенко, Гройсман, Коболєв: 180 топ-чиновникам хочуть заборонити виїзд з України 17 травня 2019, 13:12
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!