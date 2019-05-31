У Львові побудували завод із виробництва сучасного газового обладнання

Фото: РГК

19 газорозподільних компаній, які працюють під ТОВ "Регіональна газова компанія", що управляє всім газовим бізнесом Дмитра Фірташа, запустили в роботу найбільший в Україні завод із виробництва сучасних шафових газорегуляторних пунктів (ШГРП).

Про це повідомляє прес-служба РГК.

Зазначається, що нове виробництво RGC Production розміщено у Львові, і націлене на забезпечення потреб внутрішнього ринку, а в перспективі - вихід на міжнародні ринки.

Перша партія ШГРП в кількості 8 шт зійшла з конвеєра 30 травня, розповіли в компанії.

Вихід заводу RGC Production на проектну потужність - 900 одиниць на рік - запланований на осінь 2019 року.

Водночас у компанії розповіли, що у найближчі роки в Україні необхідно замінити майже 20 тисяч ШГРП, які вже вичерпали термін експлуатації.

"Це обладнання необхідне для регулювання і підтримання стабільного тиску природного газу в розподільних мережах, що забезпечує надійність і безпеку газопостачання та безперебійну доставку газу кожному споживачу", - розповіли у компанії.

І додали, що якість і технічні характеристики регуляторних пунктів від українскьких постачальників компанію не влаштовували.

"Вартість же імпортного обладнання дуже висока. Тому з’явилася ідея налагодити виробництво надійних і сучасних ШГРП власними силами ", - пояснили в RGC Production.

Плазморіз Фото: РГК

Весь комплекс робіт зі створення нового автоматизованого заводу у Львові - від ідеї до першої продукції - зайняв всього 6 місяців.

Ядром нового заводу стали роботизовані зварювальні комплекси.

На початковому етапі для складання ШГРП використовують до 50% імпортних комплектуючих. Надалі заплановано зростання локалізації виробництва в міру налагодження виробництва вітчизняних аналогів.

Регіональна Газова Компанія - сервісна компанія, що надає послуги з фінансового, юридичного, технологічного консалтингу. Клієнтами компанії є постачальники газу в 16 регіонах країни, а також 19 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 200 тис. км газопроводів і 8 млн побутових споживачів газ.

Нагадаємо:

Оскільки газотранспортну систему прокладали ще в 60-70-х роках, кількість газопроводів, які потребують ремонту, щорічно зростає.

Як повідомлялося в січні 2019 року, ПАТ "Криворіжгаз" направить майже 8 мільйонів грн на ремонт і заміну газових мереж.

ПАТ "Запоріжгаз" виконає капітальний ремонт і модернізацію 50 газорегуляторних пунктів з повною заміною застарілого обладнання на суму понад 10 млн грн., реконструкцію 39 шафових газорегуляторних пунктів із повною заміною застарілого обладнання на суму 7,3 млн грн і реконструкцію 74 установок катодного захисту газопроводів від корозії на суму 2 млн. грн.

Також у січні НКРЕКП затвердила інвестиційну програму ПАТ "Дніпропетровськгаз" на 2019 рік у розмірі 48,05 млн гривень. Це приблизно в 3,5 рази менше реальних потреб компанії.

Економічна правда