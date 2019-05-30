Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

30 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,82 - 26,85 гривні;

Євро – 29,85 - 29,88 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,52 - 26,83 гривні. Євро купують за 29,46 гривні, продають за 29,93 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,62 - 26,77 гривні, євро - 29,68 - 29,80 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок і встановив його на 30 травня на рівні 26,68 гривні.

29 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,65 гривні за долар.

29 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.

Економічна правда