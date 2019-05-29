Гривня на міжбанку впала ще нижче
Середа, 29 травня 2019, 17:59
29 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,70 - 26,74 гривні;
Євро - 29,75 - 29,79 гривні.
Нагадуємо:
29 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,65 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок і встановив його на 29 травня на рівні 26,41 гривні.
Економічна правда
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