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Гривня на міжбанку впала ще нижче

Середа, 29 травня 2019, 17:59
 

29 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,70 - 26,74 гривні;

Євро - 29,75 - 29,79 гривні.

Нагадуємо:

29 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,65 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок і встановив його на 29 травня на рівні 26,41 гривні.

Економічна правда

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