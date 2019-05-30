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Долар різко подорожчав

Четвер, 30 травня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок і встановив його на 30 травня на рівні 26,68 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,77 гривні (на 29 травня – 29,55 гривні).

Нагадуємо:

29 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,65 гривні за долар.

29 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,70 - 26,74 гривні за долар.

Економічна правда

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