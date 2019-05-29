Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

29 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,65 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,66 - 26,70 гривні;

Євро – 29,75 - 29,79 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,32 - 26,61 гривні. Євро купують за 29,33 гривні, продають за 29,77 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,44 - 26,56 гривні, євро - 29,49 - 29,66 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок і встановив його на 29 травня на рівні 26,41 гривні.

28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 - 26,34 гривні за долар.

28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,49 - 26,52 гривні за долар.

Економічна правда