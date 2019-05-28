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Гривня знижується: курс на міжбанку, готівковому, "чорному" ринку

Вівторок, 28 травня 2019, 11:50
 

28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 - 26,34 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:20 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,39 - 26,42 гривні;

Євро – 29,52 - 29,55 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,18 - 26,44 гривні. Євро купують за 29,20 гривні, продають за 29,62 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,25 - 26,31 гривні, євро - 29,34 - 29,35 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок і встановив його на 28 травня на рівні 26,33 гривні.

27 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,33 - 26,36 гривні за долар.

Економічна правда

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