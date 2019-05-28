Гривня на міжбанку сильно знизилася

28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,49 - 26,52 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,49 - 26,52 гривні;

Євро - 29,65 - 29,68 гривні.

Нагадуємо:

28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 - 26,34 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок і встановив його на 28 травня на рівні 26,33 гривні.

Економічна правда