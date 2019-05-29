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Офіційний курс: гривня почала знижуватися

Середа, 29 травня 2019, 09:00
 

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок і встановив його на 29 травня на рівні 26,41 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,55 гривні (на 28 травня – 29,47 гривні).

Нагадуємо:

28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 - 26,34 гривні за долар.

28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,49 - 26,52 гривні за долар.

Економічна правда

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