Офіційний курс: гривня почала знижуватися
Середа, 29 травня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок і встановив його на 29 травня на рівні 26,41 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,55 гривні (на 28 травня – 29,47 гривні).
Нагадуємо:
28 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,32 - 26,34 гривні за долар.
28 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,49 - 26,52 гривні за долар.
Економічна правда
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