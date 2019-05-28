Приватбанк продає через OpenMarket 34 нафтобази стартовою ціною 120,5 мільйонів

Приватбанк продає через OpenMarket (ДП "СЕТАМ") 34 нафтобази в семи областях загальною стартовою вартістю 120,544 мільйонів гривень.

Про це з посиланням на інформацію в "СЕТАМ" повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що перший аукціон відбудеться 31 травня і на ньому будуть запропоновані 24 нафтобази в п'яти областях.

На продаж, зокрема, виставлені чотири нафтобази в Запорізькій області за початковою ціною 10,894 млн грн, сім нафтобаз -у Кіровоградській (35,658 млн грн), 10 - у Сумській області (18,285 млн грн), двох - у Хмельницькій (23,004 млн грн) і одна - в Харківській області (2,453 млн грн).

Крім того, на 7 червня запланована реалізація дев'яти нафтобаз у Житомирській області (25,693 млн грн) і однієї - у Броварах Київської області (4,557 млн ​​грн).

Згідно з даними Нацбанку, Приватбанк станом на 1 квітня 2019 року за розміром загальних активів (525,698 млрд грн) займав перше місце серед 77 діючих у країні банків.

Нагадаємо:

У минулому році директор ТОВ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн розповів, що мета олігарха Ігоря Коломойського - обмежити імпорт нафтопродуктів і монополізувати ринок. Детальніше про це читайте у колонці ЕП: "Золотий час "Привату".

Як повідомлялося раніше, за підсумками 2018 року транзит нафтопродуктів через територію України залізницею скоротився в 3,5 рази - із 518 до 145,7 тисяч тонн, у порівнянні з обсягами 2017 року.

У квітні поточного року Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, правда вже у травні ця заборона була знята.

Економічна правда