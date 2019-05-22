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Білорусь зняла обмеження на постачання нафтопродуктів в Україну

Середа, 22 травня 2019, 09:38
 

Обмеження щодо експорту білоруських нафтопродуктів, які вводилися в зв'язку з надходженням неякісної нафти з Росії, зняті.

Про це журналістам повідомив голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, передає БЕЛТА.

"Заборону на експорт повністю знято, є тільки одне зобов'язання - це забезпечення внутрішнього ринку в повному обсязі", - сказав Рибаков.

В даний час внутрішній ринок повністю забезпечений якісним паливом, пише видання.

"Регулювання експорту в ручному режимі "Белнефтехим" не проводить, експорт нафтопродуктів йде в автоматичному режимі, немає жодних обмежень", - додав глава концерну.

Нагадаємо:

Концерн "Белнефтехим" 19 квітня заявив про різке погіршення якості російської нафти Urals, що надходить транзитом на ділянку магістрального нафтопроводу ВАТ "Гомельтранснафта Дружба".

Вміст хлорорганічних сполук у нафті перевищував в десятки разів граничні значення по стандарту.

21 квітня білоруський концерн "Белнефтехим" обмежив експорт нафтопродуктів в зв'язку з погіршенням якості нафти.

Нафта, що відповідає стандарту, надійшла на кордон Білорусі по нафтопроводу "Дружба" 2 травня.

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Білорусь нафтопродукти

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