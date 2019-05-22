Білорусь зняла обмеження на постачання нафтопродуктів в Україну
Обмеження щодо експорту білоруських нафтопродуктів, які вводилися в зв'язку з надходженням неякісної нафти з Росії, зняті.
Про це журналістам повідомив голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, передає БЕЛТА.
"Заборону на експорт повністю знято, є тільки одне зобов'язання - це забезпечення внутрішнього ринку в повному обсязі", - сказав Рибаков.
В даний час внутрішній ринок повністю забезпечений якісним паливом, пише видання.
"Регулювання експорту в ручному режимі "Белнефтехим" не проводить, експорт нафтопродуктів йде в автоматичному режимі, немає жодних обмежень", - додав глава концерну.
Нагадаємо:
Концерн "Белнефтехим" 19 квітня заявив про різке погіршення якості російської нафти Urals, що надходить транзитом на ділянку магістрального нафтопроводу ВАТ "Гомельтранснафта Дружба".
Вміст хлорорганічних сполук у нафті перевищував в десятки разів граничні значення по стандарту.
21 квітня білоруський концерн "Белнефтехим" обмежив експорт нафтопродуктів в зв'язку з погіршенням якості нафти.
Нафта, що відповідає стандарту, надійшла на кордон Білорусі по нафтопроводу "Дружба" 2 травня.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua