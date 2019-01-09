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Транзит нафтопродуктів через Україну впав в декілька разів

Середа, 9 січня 2019, 12:05

За підсумками 2018 року транзит нафтопродуктів через територію України залізницею скоротився в 3,5 рази - з 518 до 145,7 тисяч тонн, в порівнянні з обсягами 2017 року.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95".

Обвал обсягу транзиту нафтопродуктів обумовлений практично повним припиненням транспортування білоруського мазуту через Україну і її порти. Якщо в 2017 році транзит мазуту становив 428 тис. тонн, то в 2018 році - всього 8,9 тис. тонн. У минулому році білоруський мазут через територію України йшов виключно в Молдову.

При цьому транзит реактивного палива, бітуму і ДТ в 2018 році зріс, в порівнянні з 2017 роком. Зокрема, транзит авіаційного керосину збільшився на 58% - з 11,3 до 17,8 тис. тонн. Весь обсяг авіакеросину транспортувався з Білорусі в Молдову.

Транзитні перевезення ДТ зросли на 77% - з 49,6 до 87,8 тис. тонн. Весь обсяг був протранспортований в Молдову в основному з Білорусі (82,1 тис. тонн) і частково з Литви (5,7 тис. тонн).

Транзит бітуму зріс в 3 рази - з 1,4 до 4,3 тис. тонн. З цього обсягу 3,6 тис. тонн в 2018 році пройшло транзитом з Росії до Молдови, інші 0,7 тис. тонн - з Білорусі.

Транзит бензину через Україну в 2018 році скоротився на 2% - з 27,6 до 27 тис. тонн.

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нафтопродукти

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