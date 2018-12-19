Тариф на доставку пенсій переглянуть влітку — Укрпошта

Питання фінансування послуги доставки пенсій на ІІ півріччя 2019 року уряд і президент розглянуть у червні.

Про це Укрінформу повідомили в "Укрпошті".

"Аби забезпечити стабільні виплати пенсій у 2019 році, Укрпошта має отримати із 500 млн грн, виділених із держбюджету Пенсійному фонду: 250 млн грн – до кінця січня та ще 250 млн грн – до кінця березня. Питання фінансування послуги доставки пенсій на ІІ півріччя буде розглядатися урядом і президентом окремо в червні 2019 року", - зазначають у компанії.

Для збільшення прибутків у 2019 році та уникнення збитковості Укрпошта продовжить розвивати канали доставки відправлень, розширювати співпрацю із представниками ринку електронної комерції та інше.

Крім того, cкорочуючи витрати компанії, в Укрпошті тимчасово згорнуті інфраструктурні проекти, крім проведення поточних ремонтів поштових відділень.

31 жовтня цього року Укрпошта повідомляла, що за три квартали 2018 року компанія збільшила чистий дохід за основними напрямками діяльності на понад 1 млрд грн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Також повідомлялося, що незважаючи на збільшення доходів, фінансовий результат компанії за 9 місяців поточного року є збитковим у розмірі 514,1 млн грн. Основною причиною збитків, за інформацією Укрпошти, є надання Пенсійному фонду послуги доставки пенсій за тарифом 2004 року, що покриває лише 60% її собівартості.

Президент Петро Порошенко 12 грудня заявив, що 500 млн грн у держбюджеті мають компенсувати збитки Укрпошти з доставки пенсій. Він також наголосив, що вважає неприпустимим підвищення тарифів на доставку пенсій, звільнення листонош і закриття поштових відділень у сільській місцевості.

14 грудня міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що ПАТ "Укрпошта" залишається соціально важливою компанією і скорочень відділень чи припинення доставки пенсій не буде.