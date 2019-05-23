Як накопичувати кошти на пенсію в недержавному пенсійному фонді

Довірити державі забезпечити своє безтурботне життя на пенсії зараз ніхто не наважується. Однак завжди є альтернатива. Одна з них — недержавні пенсійні фонди. ЕП пояснює, як вкладати кошти в НПФ, в чому треба бути обережним і що треба знати.

Довірити державі забезпечити своє безтурботне життя на пенсії зараз не наважиться навіть найбільш відважний українець. Жителі західних країн давно перейшли на приватне забезпечення себе пенсією, відкладаючи з молодих літ частину зарплати в недержавні пенсійні фонди — НПФ.

Для американців або поляків біржові зведення про зростання або падіння цін на акції — звичайна справа. Річ у тім, що НПФ вкладають отримані від їх учасників гроші в цінні папери, щоб отримувати від цього прибуток. НПФ вважаються найбільшими світовими інвесторами, де обертаються трильйони доларів.

Для багатьох це буде несподіванкою, але в Україні НПФ працюють вже понад 15 років. У країні налічується 62 НПФ, 20 з яких — з активами понад 10 млн грн. Згідно з офіційною статистикою, на початок 2019 року їхніми учасниками були 855 тис осіб із загальним обсяг коштів понад 2,7 млрд грн.

Що ж таке НПФ і як почати відкладати на забезпечену старість?

Що таке НПФ

В Україні роботу НПФ регулює закон "Про недержавне пенсійне забезпечення". НПФ — це юридична особа із статусом неприбуткової організації, яка діє винятково для накопичення пенсійних внесків на користь учасників фонду та управління цими активами шляхом інвестування.

Фонд робить пенсійні виплати його учасникам в порядку, зазначеному в законі. НПФ бувають відкриті, корпоративні та професійні. У відкритий фонд можуть робити внески всі охочі, в корпоративний — співробітники конкретних роботодавців, а професійний фонд призначений для профспілок.

Як стати учасником фонду

Учасниками НПФ можуть бути українці, іноземці та особи без громадянства. Внески можна робити в кілька фондів одночасно. Робити внески в НПФ на користь конкретної людини також може компанія, де вона працює, або профспілка.

Є можливість укладення публічного або "цифрового" контракту. У такому випадку учасник НПФ отримує лише повідомлення з реквізитами пенсійного рахунку і логін з паролем для входу у свій кабінет на сайті фонду.

У квітні 2019 року Приватбанк і АЦПО, адміністратор недержавних пенсійних фондів, створили можливість укладення і подальшого обслуговування пенсійних контрактів через систему "Приват24".

Наразі така можливість доступна тільки в десктоп-версії системи і тільки для Приватфонду і фондів "ОТП пенсія" та "Династія", але число НПФ буде рости. Щоб скористатися сервісом, у "Приват24" для фізичних осіб потрібно вибрати вкладку "Мої рахунки" і натиснути кнопку "Друга пенсія" (ліве вертикальне меню).

Пенсійний контракт можна укласти і в офісі НПФ.

У контракті потрібно вказати обрану учасником пенсійну схему, період дії контракту, умови його зміни та розірвання, порядок розрахунків між НПФ і його учасником у разі дострокового розірвання контракту або ліквідації фонду, права та обов'язки сторін, розмір пенсійних внесків з умовами їх зміни.

До копії контракту учаснику надаються пам'ятка з роз'ясненнями основних положень пенсійного контракту і копія зазначеної в контракті пенсійної схеми. Також вкладник може попросити надати йому копію статуту НПФ.

Пенсійні схеми встановлюють умови пенсійного забезпечення. Схем є кілька. Учасник може вибирати і змінювати їх раз на півроку. НПФ можуть виплачувати пенсію протягом певного періоду або видати учаснику всю суму відразу.

Розмір виплат залежатиме від того, скільки коштів є на індивідуальному пенсійному рахунку вкладника НПФ, а також від тривалості виплат і формули розрахунку розміру пенсії на конкретний строк згідно з методикою, затвердженою Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

Недержавну пенсію учасник буде отримувати в разі досягнення пенсійного віку, визнання його інвалідом, підтвердженого критичного стану здоров'я, виїзду на ПМЖ в іншу країну або смерті.

Пенсійний вік вказується в контракті або за заявою вкладника НПФ, але в такому випадку він не може бути нижчим за пенсійний вік, встановлений законодавством, більш ніж на десять років.

Пенсійні активи є спільним майном чоловіка і дружини, якщо вони накопичувалися під час шлюбу. У разі розлучення пенсійні кошти можуть бути розділені між колишнім подружжям.

Чи є НПФ безпечними

Насправді, в Україні, звичайно ж, бути впевненим на 100% у всьому не можна, але НПФ — це не банк олігарха і не "одноденка". Принаймні, в Україні складно знайти негативні кейси, пов'язані з умовним "банкрутством" таких фондів.

Є кілька аргументів на їх користь.

По-перше, для НПФ недержавне пенсійне забезпечення — профільна діяльність.

По-друге, активи НПФ і його учасників розділяються, щоб запобігти банкрутству фонду. Якщо НПФ ліквідують, гроші учасників з особистих рахунків переказують в інший фонд, банк або страхову організацію, зазначені в їхніх заявах.

По-третє, обсяги пенсійних виплат чітко відповідають сумі коштів, зазначеній на індивідуальному рахунку учасника фонду.

По-четверте, вартість послуг НПФ жорстко регулює держава.

По-п'яте, щонайменше раз на рік НПФ піддається аудиторській перевірці, результати якої оприлюднюються.

По-шосте, НПФ неможливо закрити шляхом поділу або реорганізації, фонд не може бути оголошений банкрутом та ліквідований за законом про банкрутство.

По-сьоме, є жорсткі обмеження за обсягами вкладень і цілями використання пенсійних активів.

По-восьме, активи НПФ не можуть перебувати в заставі, на них не поширюється стягнення за зобов'язаннями засновників фонду, компаній, які здійснюють платежі на користь учасника та які керують активами НПФ, адміністратора, зберігача фонду та страхової організації.

По-дев'яте, фонд зобов'язаний регулярно публікувати інформацію про свій стан.

Крім НПФ, недержавну пенсію можуть забезпечити страхові компанії через страхування довічної пенсії і банки через пенсійні депозити. Про ці способи — докладніше наступного разу.