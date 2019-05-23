Усі послуги - у смартфоні: у Києві презентували додаток Kyiv Smart City

Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міськадміністрації розробив мобільний додаток, за допомогою якого можна поповнити Kyiv Smart Card, оплатити паркування, внести свого улюбленця до Реєстру домашніх тварин або записатися на прийом до лікаря та інше.

Про це повідомляє Kyiv Smart City.

Додаток презентували у рамках iForum-2019, що відбувся 23 травня у столичному МВЦ.

Додаток об’єднує всі електронні сервіси у смартфоні з урахуванням найбільш затребуваних киянами.

Як пояснив Назаров, жителі міста можуть голосувати за сервіси, які на їхню думку варто реалізувати першими. І зробити це можна "безпосередньо у додатку, натиснувши на відповідну іконку біля будь-якої функції".

"Тепер, щоб отримати необхідну послугу, киянам треба лише відкрити додаток на телефоні", - резюмував Назаров.

Уже зараз у додатку Kyiv Smart City можна поповнити Kyiv Smart Card та придбати QR-квиток для проїзду у міському транспорті столиці, зазначили у КМДА.

Однак ЕП перевірила, як це працює, і побачили, що наразі у додатку доступний лише один сервіс - "Міський транспорт".

Водночас у мерії обіцяють, що скоро у додатку з’являться й інші міські сервіси, а саме:

Оплата комунальних послуг;

Електронна демократія (Громадський бюджет, Електронні петиції, Активний киянин, Електронний будинок);

Реєстр домашніх тварин;

Сервіси водія (оплата паркування, пошук паркомісця, сплата штрафу);

Онлайн-запис до лікаря, електронний рецепт;

Електронна черга запису в дитячий садок;

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Також у новому додатку можна буде знайти актуальну інформацію про пункти прийому сміття, спортивні заклади, соціальну підтримку населення та події в Києві.

Завантажити додаток можна за посиланням: https://app.kyivcity.gov.ua/start.

Нагадаємо:

У березні 2018 року Київ зайняв 173 місце в рейтингу міст за якістю життя серед 231 міста світу.

Наразі міська рада займається упровадженням різних сервісів, покликаних зробити життя містян більш зручним, а саме місто – "розумним". Для цього планується використовувати сучасні технології, що дозволять скоротити час реагування міських служб, поліпшити фінансові та екологічні показники тощо.

Наприклад, у травні минулого року в центрі Києва запустили безкоштовний Wi-Fi.

А станом на 2019 рік роботу транспорту в столиці допомагають контролювати 6 тисяч камер, що дозволяють простежити столичний трафік та зафіксувати перевищення швидкості.

Детальніше про рішення, покликані зробити місто більш зручним для життя, читайте у публікації ЕП: "Київ "порозумнішає": як IT-рішення допоможуть боротися із заторами та смертністю".

Економічна правда