Роботу транспорту у Києві допомагають контролювати 6 тисяч камер

Єдиний диспетчерський центр управління транспортом допомагає Києву стежити за трафіком на дорозі та ефективно контролювати якість роботи комунальної техніки.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі міської ініціативи Kyiv Smart City.

Центр почав працювати в пілотному режимі в грудні 2018 року. Презентація діяльності Центру відбулася на III міжнародній виставці City Trance Ukraine.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров розповів про інструменти автоматизації контролю роботи комунального транспорту представникам українських міст, комунальних підприємств, перевізникам та виробникам транспортного устаткування.

Єдиний диспетчерський центр об`єднує технологічний та пасажирський транспорт комунальної корпорації Київавтодор. Диспетчери мають доступ до 729 транспортних засобів, під’єднаних до автоматизованої системи. Інформацію про рух техніки надають 6 тисяч камер відеоспостереження, розташованих у Києві.

Завдяки моніторингу можна простежити столичний трафік та зафіксувати перевищення швидкості. У системі працює журнал "З’їздів із маршруту", який опрацьовує дані з GPS-трекерів, реєструє відхилення від маршруту та сповіщає про це відповідних користувачів системи.

Економічна правда