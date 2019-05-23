Проблеми з МВФ і призначення Зеленського "хитнули" євробонди України

Єврооблігації України за підсумками 22 травня подешевшали на 0,1-1% залежно від терміну погашення, а прибутковість їхня зросла на 0,1-0,15 процентних пункту.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили учасники ринку.

Зокрема, за облігаціями з погашенням у 2026-2027 роках вона впритул наблизилася до 9% річних: 8,91% і 8,96% річних.

Папери з погашенням у 2023 році котируються за ставкою 8,46% річних, у 2022 -7,92% і в 2021 - 7,68% річних.

Крім того, на 0,6% подешевшали і ВВП-варанти України, які наразі котируються за ціною майже 63,14% від номіналу.

Учасники ринку називають основними причинами негативної динаміки на ринку новини, які звучали в середу, про можливе дострокове згортання через розпуск ВР і відставки уряду місії Міжнародного валютного фонду, що 21 травня розпочала роботу в Києві за оцінкою програми stand by.

Представництво МВФ в Україні повідомило, що експерти фонду продовжують роботу, однак більш детального офіційного коментаря так і не послідувало.

Прес-служба Зеленського повідомила, що президент наступного тижня проведе зустріч з місією МВФ, яка перебуває в Києві.

Крім того, за словами глави інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіала, інвестори негативно відреагували на перші призначення президента Володимира Зеленського.

"Чим більше буде серед призначень людей з орбіти Коломойського, тим більше це призводитиме до подорожчання вартості наших запозичень, тим складніше буде для корпорацій і для уряду залучати гроші і в Україні, і за кордоном", - сказав він.

Гривня 22 травня на внутрішньому ринку також подешевшала до 26,3036 гривні за долар із 26,1038 гривні за долар. Зниження курсу могло бути більш суттєвим, проте Нацбанк вийшов на ринок із продажем валюти для підтримки гривні.

Падінням завершився день і на ринку акцій: WIG-Ukraine знизився на 1,2%, а індекс "Драгон Капітал" KPDCI_USD - на 0,85%.