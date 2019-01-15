Новий ринок електроенергії: свобода, вибір, ефективність

В Україні ринок електроенергії — складний та жорстко регульований. Це спричинено історичними обставинами, структурою власності потужностей генерації і найголовніше — специфікою товару.

Річ у тім, що весь обсяг виробленої електроенергії повинен одразу ж споживатися. Технології накопичення розвиваються повільно, тому електроенергією для забезпечення потреб країни досі не можна запастися навіть на добу.

Тож на ринку, де електроенергія вільно продається та купується, не можна допустити розбалансування енергосистеми. Генеруючі компанії та споживачі повинні перебувати у рівновазі, сумісній з ринковими відносинами.

Влітку 2019 року в Україні повинна почати роботу нова модель ринку електроенергії. Верховна Рада 13 квітня 2017 року ухвалила закон "Про ринок електричної енергії", який призначив цю подію на 1 липня 2019 року.

Новий ринок передбачає відокремлення діяльності з розподілу та постачання електроенергії. Це означає, що обленерго тепер не зможуть розподіляти електроенергію та постачати її споживачам. Постачання виділяють в окремий бізнес. Це відповідає європейським стандартам та створює умови для конкуренції.

Реформа оптового сегменту — найскладніша. Його поділять на три частини: ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед" та внутрішньодобовий ринок.

Буде створено два майданчики: балансуючий ринок та ринок допоміжних послуг. На них системний оператор зможе купувати потужності для балансування енергосистеми. Споживачі зможуть змінювати постачальника.

Під час перехідного періоду генеруючі компанії шукатимуть насамперед великих споживачів, щоб укласти з ними двосторонні угоди. Великі промислові і транспортні підприємства мають значне та прогнозоване споживання.

Важливий етап переходу від регульованого до конкурентного ринку — тестування цих ринкових майданчиків. Учасники ринку повинні заздалегідь підготуватися.

Влітку 2018 року "Укренерго" уклала контракт на постачання програмного забезпечення для балансуючого ринку і ринку допоміжних послуг з інтегрованим рішенням для системи розрахунків в рамках впровадження нового ринку електроенергії. Цей проект фінансується в межах співпраці із Світовим банком.

Як і передбачає закон "Про ринок електричної енергії", 11 грудня 2018 року ми почали тестові операції на балансуючому ринку та ринку допоміжних послуг. Для цього створена тестова платформа Market Management System, яка допоможе відпрацювати алгоритми дій на торгових майданчиках в режимі реального часу.

У першому навчальному модулі взяли участь понад 40 представників генеруючих компаній, зокрема, найбільші українські виробники електроенергії "Енергоатом", "ДТЕК енерго", "Центренерго", "Укргідроенерго" та "Донбасенерго".

На першому етапі тестового режиму функціонування ринку допоміжних послуг та балансуючого ринку нам важливо дати можливість їх учасникам відпрацювати всі процеси, виявити слабкі місця, знайти та усунути недоліки. Зараз ми збираємо відгуки та звіти щодо тестування системи і продовжуємо навчання.