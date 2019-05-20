Україна знову призупинила транзит нафти до ЄС

"Укртранснафта" 20 травня відновила транзит нафти до ЄС, однак тимчасово призупинила його у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції.

Про це у Facebook написала прес-служба Укртранснафти.

"20 травня о 00.00 годині АТ "Укртранснафта" відповідно до погодженого операторами Дружби графіку відновила транзит російської нафти до європейських споживачів. З початку доби нафтотранспортна компанія України прокачала 4 тис. тонн нафти у напрямку ЄС та призупинила прокачку у зв’язку з необхідністю виконання додаткових технологічних операцій із заміщення нафти у трубопроводах станції. Водночас від АТ MOL отримано повідомлення про технічні проблеми на їх стороні", - йдеться у повідомленні.

Укртранснафта відновить перекачку сировини нафтопроводом "Дружба" після підтвердження готовності угорською стороною приймати нафту.

Раніше компанія планувала відновити транзит нафти до ЄС з 20 травня у штатному режимі. Відповідно до запланованих заходів, європейські нафтотранспортні компанії до 20 травня проводили підготовчі роботи з відновлення транзиту, пов’язані з прийомом нафти із завищеним вмістом хлорорганіки до власних резервуарних парків.

Нагадуємо:

23 квітня Білорусь вимушено призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії через надходження неякісної російської нафти.

25 квітня компанія "Укртранснафта" вимушено призупинила транзит нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" ("Дружба").

27 квітня в РФ порушили кримінальну справу про умисне забруднення нафти у нафтопроводі "Дружба".

2 травня у нафтопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі накопичилосяблизько 5 мільйонів тонн нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних речовин. У ЗМІ повідомлялося, що Укртранснафта оцінює недоотриману тижневу виручку під призупинення транзиту нафти в 1 млн євро.

В Укртранснафті заявили, що Росія має збільшити прокачування нафти у наступні звітні періоди до кінця 2019 року в рахунок недопоставлених у квітні обсягів через зіпсовану хлоридами нафту.