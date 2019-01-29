Аграріям розсилають вірус під виглядом дотацій

Міністерство аграрної політики та продовольства заявляє, що останнім часом суб’єкти господарювання почали отримувати підозрілі листи від імені міністерства.

Про це повідомляє прес-служба МінАПК.

Як наголошується, повідомлення надходять з фіктивної адреси info@minagro.com.ua з темою "Отримайте дотацію в рамках державна підтримка сільського господарства".

"В листі зазначається, що відповідний суб’єкт господарювання відібрано як потенційного кандидата на отримання дотації. Для цього шахраї пропонують завантажити та заповнити анкету. Імовірно завантажений файл містить вірусну програму", - йдеться у повідомленні.

"Зі свого боку, Міністерство аграрної політики запевняє, що ніколи такої поштової розсилки не робило та закликає одразу видаляти подібні листи", - заявили у прес-службі.

У МінАПК також нагадали, що офіційними електронними адресами Міністерства є info@minagro.gov.ua та news@minagro.gov.ua, а інформація щодо програм держпідтримки публікується на офіційному сайті http://minagro.gov.ua.

Нагадаємо, Міністерство аграрної політики за підсумками 2018 року виплатило аграріям 4,166 млрд гривень за програмами державної підтримки агропромислового комплексу.

Раніше аграрії заявили, що механізм розподілу державних коштів фактично залишає сільгоспвиробників без допомоги.

Економічна правда