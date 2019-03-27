Кабмін виділив 700 мільйонів на утримання корів

Кабінет міністрів України спрямує 700 мільйонів гривень на дотації на утримання корів в рамках державної програми підтримки тваринництва.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до проекту рішення, прийнятою урядом 27 березня, дані дотації підтримають утримання 389 тис. корів.

Крім того, Кабмін направить 700 млн грн дотацій на вирощування молодняка великої рогатої худоби, 250 млн грн - на часткове відшкодування вартості закуплених племінних тварин для їх подальшого відтворення, 50 млн грн - на компенсацію процентних ставок за кредитами для утримання овець, кіз, бджіл, кролів та рибництва.

Уряд також погодив виділення 850 млн грн на компенсації вартості будівництва / реконструкції ферм і 100 млн грн - на компенсацію за кредитами на будівництво ферм. Ще 850 млн грн виділено на компенсацію з будівництва та реконструкції зернових елеваторів.

Нагадаємо:

Програма з підтримки тваринництва в 2018 році була найбільшою програмою держпідтримки АПК зі стартовими 4 млрд грн, проте в грудні ВР скоротила її до 2,4 млрд грн. З цих коштів було виплачено 2 млрд 389,8 млн грн.

У бюджеті-2019 за програмами державної підтримки АПК передбачено 800 млн грн на підтримку фермерів, 244,5 млн грн - кредити фермерським господарствам, 127,2 млн грн - здешевлення кредитів для аграріїв, 400 млн грн - підтримку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників.

На програму підтримки тваринництва, зберігання і переробки сільгосппродукції, а також рибництво в 2019 році заплановано 3,5 млрд грн, на програму фінансової підтримки сільгоспвиробників (дотації на придбання с / г техніки, обладнання, вагонів) - близько 881,8 млн грн.

Міністерство аграрної політики і продовольства України за підсумками 2018 року виплатило аграріям 4 млрд 166,2 млн грн за програмами державної підтримки агропромислового комплексу.

Аграрії заявили, що механізм розподілу державних коштів фактично залишає сільгоспвиробників без допомоги.

У 2018 році найбільшу допомогу від держави отримали фірми, пов’язані з мільярдером Юрієм Косюком — близько 970 мільйонів гривень.

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