Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках

8 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,70 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:45 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,60 - 26,63 гривні;

Євро - 29,88 - 29,91 гривні;

Російський рубль - 0,4066 - 0,4072 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:53 котирування гривні до долара становили 26,64 - 26,92 гривні. Євро купують за 29,86 гривні, продають за 30,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,81 - 26,87 гривні, євро - 30,12 - 30,23 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 26,77 гривні.

5 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

5 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,70 гривні за долар.

Економічна правда