Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках

5 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,78 - 26,81 гривні;

Євро - 30,07 - 30,09 гривні;

Російський рубль - 0,4093 - 0,4100 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:26 котирування гривні до долара становили 26,75 - 27,03 гривні. Євро купують за 30,0 гривні, продають за 30,45 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,83 - 27,00 гривні, євро - 30,16 - 30,33 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 27,02 гривні.

4 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

4 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 - 26,88 гривні за долар.

Економічна правда