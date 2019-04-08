Нацбанк зміцнив курс гривні на 25 копійок
Понеділок, 8 квітня 2019, 09:30
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок, встановивши його на 8 квітня на рівні 26,77 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,07 гривні (на 5 квітня – 30,31 гривні).
Нагадуємо:
5 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.
5 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,70 гривні за долар.
Економічна правда
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