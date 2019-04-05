Долар на міжбанку різко подешевшав
П'ятниця, 5 квітня 2019, 19:45
5 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,70 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,66 - 26,70 гривні;
Євро - 29,92 - 29,97 гривні;
Російський рубль - 0,4078 - 0,4086 гривні.
Нагадуємо:
5 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 27,02 гривні.
Економічна правда
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