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Долар на міжбанку різко подешевшав

П'ятниця, 5 квітня 2019, 19:45
 

5 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,66 - 26,70 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,66 - 26,70 гривні;

Євро - 29,92 - 29,97 гривні;

Російський рубль - 0,4078 - 0,4086 гривні.

Нагадуємо:

5 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,81 - 26,84 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 27,02 гривні.

Економічна правда

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