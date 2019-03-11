Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.

Про це повідомляється на сайті Fitch.



Рейтинг відображає слабку зовнішню ліквідність, високі потреби в зовнішньому фінансуванні, слабкий банківський сектор, інституціональні обмеження та політичні ризики, зазначає агентство.

У Fitch відзначили, що своєчасне виконання умов нової програми з Міжнародним валютним фондом має ключове значення для отримання зовнішнього фінансування, підтримки прогресу в області макроекономічної стабільності і пом'якшення існуючих вразливостей.

У прес-релізі зазначено, що у 2019-2020 роках потреби України в зовнішньому фінансуванні будуть високими. На обслуговування зовнішнього держборгу в цьому році піде 4,3 млрд доларів, а на погашення - 1,7 млрд доларів у 2019-му і приблизно по 2,4 млрд доларів у 2020-2021 роках.

Нагадаємо, раніше Fitch повідомило, що кількість банків у світі, у яких прогноз рейтингів є "негативним", збільшилася за останні півроку.