Затвердження Міжнародним валютним фондом нової програми співпраці з Україною згладжує короткострокові фінансові ризики країни, в середньостроковій перспективі фінансова стійкість суверена, як і раніше, залежить від успішної співпраці з фондом.

Про це повідомляється в прес-релізі міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає "Інтерфакс-Україна".

"Подальша співпраця з МВФ має знизити короткострокові ризики, пов'язані з виплатами суверенного боргу та виборами наступного року", - зазначено в документі.

Водночас агентство нагадує, що потреби України в зовнішньому фінансуванні високі й надалі тільки зростатимуть унаслідок погашення у 2019 році зовнішніх облігацій на 1,7 млрд доларів, у 2020 році - на 2,4 млрд доларів.

Крім того, Україні, ймовірно, необхідно буде продовжити співпрацю з МВФ і після закінчення 14-місячної програми, враховуючи великі виплати за зовнішнім держборгом у 2020-2021 рр.



Відповідно, Fitch наголошує: спроможність України виконувати майбутні розрахунки за зовнішнім боргом залежатиме від успішності проходження програми співпраці з МВФ.

За даними агентства, фінансові потреби країни обмежують простір для відхилення від реалізовуваної на сьогодні політики.

"Водночас антиреформістський популізм, фрагментарність політичних сил і сильні особисті інтереси в політиці становлять ризики для безперешкодного виконання програми МВФ, як це було з попередніми програмами", - наголошується в прес-релізі.

Як повідомлялося, 18 грудня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги stand-by для України на 14 місяців на загальну суму 3,9 млрд доларів.

Цього ж дня Рада директорів Світового Банку ухвалила рішення про надання Україні фінансової гарантії на 750 млн доларів. Це означає, що український уряд зможе позичити кошти на міжнародних ринках капіталу під низькі відсотки.