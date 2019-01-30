Fitch: кількість банків з "негативними" прогнозами рейтингів зростає

Кількість банків в світі, у яких прогноз рейтингів є "негативним", збільшилася за останні півроку.

Про це повідомляється в звіті міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings, передає "Інтерфакс-Україна".

На кінець 2018 року їхня кількість досягла 13% в порівнянні з 10% в кінці червня, що було обумовлено переглядом суверенних рейтингів Італії та ряду країн Латинської Америки.

При цьому частка банків з "позитивними" прогнозами рейтингів зменшилася до 7% з 8%, відзначається в повідомленні.

Держави Північної і Південної Америки з економіками, що розвиваються, мали найвищу частку банків з "негативними" прогнозами на кінець минулого року - 29%, в тому числі на Аргентину і Мексику припадала половина з них.

Fitch змінило рейтинги дефолту емітента у 70 банків у другому півріччі 2018 року проти 47 у першому півріччі. Число знижень рейтингів (42) подвоїлося відносно січня-червня і істотно випереджало кількість підвищень (28).

Це обумовлено, в основному, погіршенням рейтингів банків Туреччини, причому майже у всіх зберігається прогноз "негативний", йдеться в повідомленні агентства.