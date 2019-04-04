Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

4 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,05 - 27,08 гривні;

Євро - 30,40 - 30,43 гривні;

Російський рубль - 0,4135 - 0,4142 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:25 котирування гривні до долара становили 26,90 - 27,16 гривні. Євро купують за 30,17 гривні, продають за 30,62 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,98 - 27,05 гривні, євро - 30,31 - 30,48 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 4 квітня на рівні 27,08 гривні.

3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 - 27,04 гривні за долар.

3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.

Економічна правда