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Нацбанк зміцнив курс гривні на 6 копійок

П'ятниця, 5 квітня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 5 квітня на рівні 27,02 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,31 гривні (на 4 квітня – 30,45 гривні).

Нагадуємо:

4 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

4 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 - 26,88 гривні за долар.

Економічна правда

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валюта фінанси Нацбанк

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