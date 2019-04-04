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Гривня на міжбанку піднялася вище психологічної позначки

Четвер, 4 квітня 2019, 18:10
 

4 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 - 26,88 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,84 - 26,88 гривні;

Євро - 30,10 - 30,14 гривні;

Російський рубль - 0,4093 - 0,4102 гривні.

Нагадуємо:

4 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 4 квітня на рівні 27,08 гривні.

Економічна правда

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