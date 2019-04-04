Гривня на міжбанку піднялася вище психологічної позначки
Четвер, 4 квітня 2019, 18:10
4 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,84 - 26,88 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,84 - 26,88 гривні;
Євро - 30,10 - 30,14 гривні;
Російський рубль - 0,4093 - 0,4102 гривні.
Нагадуємо:
4 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,07 - 27,10 гривні за долар.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 4 квітня на рівні 27,08 гривні.
Економічна правда
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