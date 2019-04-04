Компанія Новинського різко збільшила видобуток газу в Полтавській області

Британська нафтогазова компанія Regal Petroleum plc. з активами в Україні в першому кварталі 2019 року збільшила середньодобовий видобуток вуглеводнів в Полтавській області на 51,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це повідомила компанія на сайті Лондонської фондової біржі, передає "Інтерфакс-Україна".

Обсяг видобутку на Мехедівсько-Голотовщинському і Свиридівському газоконденсатних родовищах у Полтавській області збільшився до 3,283 тис. барелів нафтового еквівалента (boepd).

На цих родовищах сумарний середньодобовий видобуток природного газу за цей період становив 407,073 тис. кубометрів (+ 49,1%), конденсату - 87 кубометрів (+ 64,1%), скрапленого природного газу - 46 кубометрів (+ 48,3%).

Наразі на Мехедівсько-Голотовщинському родовищі продовжується буріння свердловини №119. Глибина буріння досягла 2,3 тис. м при запланованій глибині в 4,85 тис. м. Бурові роботи планується завершити до вересня 2019 року, виробниче підключення свердловини при успішному тестуванні - до кінця року, повідомили в компанії.

Середньодобовий видобуток на Васищевської родовищі в Харківській області становив 1,023 тис. boepd, що на 69% більше, ніж у першому кварталі 2018 року. Середньодобовий видобуток газу - 141,094 тис. кубометрів (+ 63,5%), конденсату - 15 кубометрів (в 2,5 рази більше, ніж роком раніше).

За підсумками 2018 року Regal Petroleum збільшила середньодобовий видобуток вуглеводнів на Мехедівсько-Голотовщинському і Свиридівському газоконденсатних родовищах на 67% - до 2717 boepd, на Васищевської - на 11,2%, до 674 boepd.

Нагадаємо:

У середині березня 2019 року Державна служба геології та надр (Держгеонадра) призупинила дію спецдозволу ТОВ "Пром-Енерго продукт", що входить в Regal Petroleum, на Васищевську газоконденсатну площу. Компанія оскаржує цю заборону.

На початку березня ЗМІ повідомили, що Віктор Пінчук скуповує акції Regal Petroleum.

У березні минулого року суд поновив дію спецдозволу компанії Новинського на користування надрами Островерховского родовища (Харківська обл.).

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