Пінчук скуповує акції Regal Petroleum Новинського — ЗМІ

Мільярдер Віктор Пінчук скуповує акції Regal Petroleum - британської нафтогазової компанії з активами в Україні.

Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

За даними газети, бізнесмен намагався купити її ще в 2011 році. У серпні Daily Mail розкрила, що саме Пінчук стоїть за фірмою Kelda Limited, яка придбала 24% у компанії Alfa Group олігарха Михайла Фрідмана.

Минулого тижня ця компанія збільшила свою частку до 29%, але після публікації в ЗМІ частка знизилася до 23%.

Щоб стати мажоритарним акціонером Regal Petroleum, Пінчуку доведеться переконати бізнесменів Вадима Новинського та Андрія Клямко, яким зараз належить 52% акцій.

Regal Petroleum заснована в 1996 році. Вона підконтрольна компанії Smart Energy, що входить до групи "Смарт-холдинг" Вадима Новинського і розробляє родовища у Полтавський і Харківський областях.

Акції Regal Petroleum котируються на біржі AIM при Лондонській фондовій біржі.

Нагадаємо, нещодавно Спеціалізована антикорупційна прокуратура закрила кримінальне провадження за фактом вимагання та отримання екс-президентом Леонідом Кучмою та його зятем Віктором Пінчуком 110 млн доларів хабара від Ігоря Коломойського.