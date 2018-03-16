Компанія Новинського відновила право на видобуток газу

Наказ Державної служби геології і надр №474 від 30 жовтня 2017 року, яким було зупинено дію спецдозволу на користування надрами Островерховского родовища (Харківська обл.), є протиправним і підлягає скасуванню.

Відповідне рішення Окружного адміністративного суду Києва від 7 березня є в розпорядженні ЕП.

Таким чином, було задоволено позовну заяву власника цього спецдозволу - ПрАТ "Укргазвидобуток".

Зупинка ліцензії була пов'язана з порушеннями, встановленими після позапланової перевірки підприємства. Йшлося про невідповідність площі спецдозволу (67,56 кв км) площі відводу (32,85 кв км) і невиконанні програми робіт. В ході розгляду матеріалів справи суд не встановив вини ПрАТ в цих порушеннях, що і стало приводом для скасування вищезазначеного наказу Держгеослужби.

Компанія "Укргазвидобуток" входить в холдинг Smart Energy Вадима Новинського.

"Смарт Енерджі" - керуюча компанія у складі групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського, відповідає за розвиток проектів у сфері видобутку вуглеводнів і альтернативної енергетики.

Нафтогазовий напрям Smart Energy представлений газовидобувною компанією "Укргазвидобуток" (Харківська область) та публічною британською компанією Regal Petroleum з активами у Полтавській і Харківській областях (компанія "Пром-Энерго Продукт").

6 жовтня правоохоронці затримали директора компанії "Укргазвидобуток" Вадима Мохова.

Він підозрюється в невиконанні вимог наказу Державної служби геології та надр України про призупинення дії спецдозволу на користування надрами в період з 28 липня по 10 серпня 2017 року.

Харківський районний суд Харківської області обрав як запобіжний захід Мохову арешт з альтернативою застави в 5 млн гривень. 9 жовтня за нього внесли заставу.

"Укргазвидобуток" - компанія, що має ліцензію на розробку і видобуток природного газу і газового конденсату на Островерховському родовищі в Харківській області.

На початку грудня 2016 року військова прокуратура провела обшук у будинку одного з керівників "Смарт-Холдингу". Також про обшуки у компанії повідомляли 25 вересня.

15 лютого 2017 року у "Смарт-холдингу" заявили про черговий обшук.

В кінці листопада 2017 року Укргазвидобуток заявив, що призупиняє видобуток газу через зупинку дії ліцензії. Таке рішення було прийнято за результатами позапланової перевірки, проведеної у вересні поточного року.

Дмитро Рясний, ЕП