Компанія Новинського оскаржує заборону на видобуток газу

Полтавський окружний адміністративний суд відстрочив дію наказу Державної служби геології і надр України, яким призупинено дію спеціального дозволу ТОВ "Пром-Енерго продукт" (належить Regal Petroleum) на Васищевську газоконденсатну площу у Харківській області.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Вищезгаданий 20-денний період також призупиняється до розгляду по суті", - зазначено в повідомленні Regal на сайті Лондонської фондової біржі.

Раніше Regal заявила про безпідставність наказу Держгеонадр №76 від 11 березня 2019 року щодо призупинення дії спецдозволу, в рамках якого виробничі роботи на родовищі повинні бути зупинені протягом 20 днів з моменту випуску наказу. У зв'язку з цим "Пром-Енерго продукт" подала клопотання про зупинення дії наказу на час судового розгляду.

Згідно з даними лондонської фондової біржі, новина про призупинення дії дозволу 12 березня призвела до падіння курсу акцій на 21,08%. Однак після повідомлення Regal про припинення судом цього рішення 19 березня курс акцій компанії піднявся на 11,62% - до GBP0,49 за акцію.

Regal Petroleum заснована в 1996 році. Вона підконтрольна компанії Smart Energy, що входить до групи "Смарт-холдинг" Вадима Новинського і розробляє родовища у Полтавський і Харківський областях.

У нафтогазовий напрямок "Смарт-Холдинг" входять "Укргазвидобуток", Regal Petroleum та "Пром-Енерго Продукт".

За підсумками 2018 року група збільшила видобуток природного газу на 31% в порівнянні з 2017 роком - до 296,7 млн ​​куб. м, газового конденсату на 40% - до 25,7 тис. тонн, зрідженого газу на 49% - до 6,9 тис. тонн.

Нагадаємо:

На початку березня ЗМІ повідомили, що Віктор Пінчук скуповує акції Regal Petroleum.

У березні минулого року суд поновив дію спецдозволу компанії Новинського на користування надрами Островерховского родовища (Харківська обл.).

Читайте також: Взяти за надра: Хто володіє нафтогазовими родовищами країни