Продажі Tesla впали на 31%

Tesla Inc. скоротила продажі нових електромобілів в першому кварталі на 31% щодо попередніх трьох місяців через затримки в постачаннях Model 3 покупцям у Європі та Китаї.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

У січні-березні Tesla поставила близько 63 тис. машин, включаючи 50,9 тис. Model 3, а також 12,1 тис. Model S і Model X.

Аналітики, опитані FactSet, в середньому прогнозували скорочення до 73,5 тис. автомобілів, в тому числі Model 3 - до 54,6 тис.

Проте, відносно січня-березня 2018 року обсяг продажів більш ніж подвоївся.

Тиск на попит чинить згортання заходів держпідтримки електромобілів, в результаті чого розмір субсидії знизився до 3750 доларів з 7500 доларів. На початку 2020 року США остаточно відмовляться від держсубсидій. Крім того, компанія відчувала труднощі з першими поставками електромобілів на зарубіжні ринки.

Tesla підтвердила прогноз, згідно з яким вона планує поставити за підсумками всього 2019 року від 360 тис. до 400 тис. автомобілів.

У першому кварталі компанія випустила 77,1 тис. електромобілів (на 11% менше показника за четвертий квартал), в тому числі 62,95 тис. Model 3 і 14,15 тис. дорожчих Model S і Model X.

Менш значні, ніж очікувалося, поставки автомобілів в січні-березні і зниження цін зроблять негативний вплив на квартальний чистий прибуток компанії, наголошується в повідомленні Tesla.

Котирування акцій автовиробника виросли на 2,1% за підсумками торгів у середу і не змінилися за підсумками додаткової сесії.

Нагадаємо:

У березні Tesla представила свій новий електромобіль Model Y, який позиціонує як другу доступну модель у лінійці.

Незадовго до цього Tesla Inc. оголосила про підвищення цін на більш дорогі моделі своїх електромобілів Model S і Model X по всьому світу приблизно на 3%.

Тоді ж Tesla підписала з китайськими кредиторами угоду про отримання позики на 12 місяців в розмірі 3,5 млрд юанів (521 мільйон доларів) для будівництва заводу в Шанхаї.