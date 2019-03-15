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"Tesla" представила новий електромобіль

П'ятниця, 15 березня 2019, 09:50
 

Компанія "Tesla" представила свій новий електромобіль Model Y, який позиціонує як другу доступну модель у лінійці.

Згідно з інформацією на сайті компанії, виробництво стандартної серії очікується на початку 2021 року.

При цьому є можливість вибрати з двох варіантів.

Машина з заднім приводом зможе долати 300 миль з одного заряду, з максимальною швидкістю 130 миль на годину і розгоном до 60 миль на годину за 5,5 с.

Така буде коштувати 42,7 тисячі доларів (47 тисяч доларів без вирахування економії газу).

Машина з двомоторний повним приводом зможе долати 280 миль на швидкості до 135 миль на годину, час її розгону – 4,8 с.

 

Такий електрокар коштуватиме 46,7 тисячі доларів (51 тисяча доларів без вирахування економії газу).

Компанія зазначає, що машина з двома моторами може рухатися на будь-якому моторі, тому водій може не турбуватися, що застрягне на дорозі.

 

"Tesla" продемонструвала інтер’єр нового електрокара. А також  похизувалася панорамним дахом нової "Model Y".

Електрокари оснащені автопілотом із функціями допомоги водію: екстрене гальмування, попередження про зіткнення і моніторинг "мертвих" зон.

 

Українська правда

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