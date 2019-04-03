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Гривня на міжбанку впевнено зміцнилася

Середа, 3 квітня 2019, 17:40
 

3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,04 - 27,08 гривні;

Євро - 30,37 - 30,41 гривні;

Російський рубль - 0,4137 - 0,4148 гривні.

Нагадуємо:

3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 - 27,04 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 3 квітня на рівні 26,97 гривні.

Економічна правда

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