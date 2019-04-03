Гривня на міжбанку впевнено зміцнилася

Як одним підписом зруйнувати справу проти Бахматюка на 1,2 мільярда У 2014 році НБУ видав "ВіЕйБі банку" Олега Бахматюка мільярдний кредит на підтримку установи, але вкладники грошей не отримали — їх забрав власник банку. НАБУ знайшло кінці, але у справу втрутився генпрокурор.

Полігон для обкатки схем. Як ліквідували банк Новинського і куди поділися 7 мільярдів Банк "Форум" — перша фінустанова з "банкопаду" 2014 року, яка буде незабаром ліквідована. Проте це ще і перший банк, на якому “обкатували” різні схеми з виведення активів. Що сталося з банком після його падіння, куди зникли 7 мільярдів і що отримали вкладники? (рос)