Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс гривні знову знизився

Четвер, 4 квітня 2019, 09:00
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 4 квітня на рівні 27,08 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,45 гривні (на 3 квітня – 30,21 гривні).

Нагадуємо:

3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 - 27,04 гривні за долар.

3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на міжбанку трохи знизилася 3 квітня 2019, 17:40
Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок 3 квітня 2019, 11:35
Гривня суттєво зміцнилась до долара і євро 3 квітня 2019, 08:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті