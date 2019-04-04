Офіційний курс гривні знову знизився
Четвер, 4 квітня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 4 квітня на рівні 27,08 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,45 гривні (на 3 квітня – 30,21 гривні).
Нагадуємо:
3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 - 27,04 гривні за долар.
3 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,04 - 27,08 гривні за долар.
Економічна правда
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