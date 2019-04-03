Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

3 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,01 - 27,04 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:05 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,06 - 27,09 гривні;

Євро - 30,42 - 30,45 гривні;

Російський рубль - 0,4152 - 0,4162 гривні.

На готівковому ринку станом на 11:27 котирування гривні до долара становили 26,95 - 27,22 гривні. Євро купують за 30,19 гривні, продають за 30,66 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,04 - 27,09 гривні, євро - 30,38 - 30,50 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 22 копійки, встановивши його на 3 квітня на рівні 26,97 гривні.

2 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,18 - 27,22 гривні за долар.

Економічна правда