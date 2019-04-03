У Фірташа звинуватили "Нафтогаз" у дискредитації облгазів

У ТОВ "Регіональна газова компанія", що управляє всім газовим бізнесом Дмитра Фірташа, заявили, що НАК "Нафтогаз України" регулярно використовує висновки перевірки НКРЕКП для дискредитації операторів ГРМ.

Про це йдеться у заяві РГК.

Так, ПАТ "Харківміськгаз" заперечує заяви "Нафтогазу" щодо результатів перевірки НКРЕКП, розповсюджені 2 квітня.

У "Нафтогазі" заявили, що Харківміськгаз усунув порушення самостійно.

"Ми не вперше стикаємося зі спробами "Нафтогазу" перекрутити інформацію, яка розповсюджується в засобах масової інформації. Та сприймаємо це, як спробу погіршити фінансовий стан Операторів ГРМ та розхитати ситуацію на ринку природного газу", - заявили у компанії.

Водночас у ПАТ "Львівгаз" заявили, що не погоджуються зі штрафами за завищені платіжки.

"Минулого тижня НКЕРКП прийняла рішення про накладення штрафу на ПАТ "Львівгаз" у зв’язку приведенням газу до стандартних умов. Однак таке рішення Держрегулятора є дискримінаційним щодо інших споживачів. Неприведення до стандартних умов обсягів газу ставить у нерівні умови споживачів в яких встановлені будинкові лічильники чи лічильники, що вже приводять газ до стандартних умов", - заявили у компанії.

Нагадаємо:

У жовтні 2018 року в середньому обсяги донарахувань у платіжках за газ склали 1–1,5 % від обсягу споживання, а вже в грудні-січні — близько 5-10%. Зважаючи на це, в листопаді 2018 року НКРЕКП прийняла 42 рішення про заборону донарахування додаткових обсягів.

Наприкінці року уряд звернувся до НКРЕКП із проханням провести перевірки усіх облгазів на дотримання законодавства.

У грудні споживачі газу без лічильників отримали рахунки за газ із донарахуваннями.

На початку березня НКРЕКП оголосила про початок перевірки облгазів на предмет донарахувань у платіжки.

Усього НКРЕКП зафіксувала порушення двадцяти облгазів та оштрафувала 12.

Економічна правда