Вперше за п'ять років у Європі знизився продаж автомобілів

Продаж автомобілів у Європі - 27 країн ЄС (без Мальти), Ісландія, Норвегія та Швейцарія - за підсумками 2018 року зменшився вперше з 2013 року.

Про це йдеться в повідомленні Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), передає Інтерфакс-Україна.

Зниження було мінімальним - всього 0,04%, загалом за рік у цих 30 країнах Європи було продано трохи більше ніж 15,6 млн автомобілів.

Спад на європейському ринку автомобілів продовжився в грудні четвертий місяць поспіль через новий стандарт визначення витрати палива для легкових автомобілів і легких комерційних автомобілів (WLTP), який набув чинності 1 вересня. У серпні перед введенням WLTP продаж злетів на 31,2%, потім впав на 23,5% у вересні, на 7,3% у жовтні і на 8% у листопаді.

Найзначніші темпи зниження спостерігалися у Великій Британії та Швеції - по 6,8%. Серед найбільших ринків ЄС скорочення за підсумками року також зафіксовано в Німеччині - на 0,2%, до 3,44 млн машин, Італії - на 3,1%, до 1,91 млн.

Кількість зареєстрованих нових машин у 27 країнах ЄС (без урахування Мальти, дані щодо якої відсутні) минулого місяця становить 998,5 тис. проти 1,09 млн роком раніше, свідчать дані ACEA. За рік у цій групі продаж підвищився на 0.1%, до 15,16 млн автомобілів.

Грудневий продаж у Німеччині впав на 6,7%, до 237 тис., у Франції - на 14,5%, до 165,4 тис., у Великій Британії - на 5,5%, до 144 тис., в Іспанії - на 3,5%, до 99,3 тис.

Минулого місяця продаж автомобілів скоротився практично у всіх країнах ЄС, за винятком Італії (+2%), Литви (+25%), Нідерландів (+15%), Румунії (+12%), Хорватії (+16%).

Найбільшим постачальником автомобілів на європейський авторинок за підсумками 2018 року залишалася група Volkswagen. Її продаж в ЄС підвищився на 0,9% за 12 місяців - до 3,6 млн автомобілів, частка ринку за рік піднялася з 23,7% до 23,8%.

Кількість реєстрацій автомобілів власне бренду Volkswagen зросла на 3,2%, Skoda - на 4%, Seat - на 13,3%. Водночас преміальні марки групи суттєво відставали від мас-маркету: продаж Audi скоротився на 12,2%, Porsche - на 3,7%.

Частка французької PSA Group на європейському ринку збільшилася з 12,2% до 16,2%. Сукупний продаж усіх брендів PSA минулого року становить 2,46 млн автомобілів (+32,8%), власне марки Peugeot - зріс на 5,2%, Citroen - на 5,3%, Opel/Vauxhall - на 157,3%.

Інший французький автовиробник, група Renault, підвищив продаж у ЄС у 2018 році загалом на 0,8% - до 1,61 млн автомобілів. Частка компанії на ринку регіону не змінилася - 10,6%. Продаж бренду Renault знизився на 3,9%, Dacia - зріс на 12%. При цьому в Європі було продано понад 5 тис. автомобілів Lada - на 0,2% більше, ніж у 2017 році.

Продаж FCA Group знизився на 2,3%, зокрема попит на марку Fiat впав на 8,7%, а популярність Jeep зросла відразу на 56,2%.

Ford скоротив продаж у ЄС у 2018 році на 2,3%.

Кількість нових зареєстрованих автомобілів німецького концерну BMW знизилася на 0,9%, Daimler - на 1,9%.

Реалізація автомобілів японської Toyota на європейському ринку підвищилася на 4,7%, тоді як Nissan і Honda погіршили показники.

Hyundai збільшила продаж у ЄС минулого місяця на 3,9%, інший південнокорейський бренд - Kia - на 4,9%.