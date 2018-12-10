Українці оформили рекордну кількість електрокарів і "гібридів" в листопаді
В Україні в листопаді було зареєстровано майже 1,16 тисячі гібридних авто і електрокарів.
Про це повідомляє delo.ua з посиланням на дані маркетингового агентства IRS Group.
"Протягом листопада зареєстровано майже 1,16 тис одиниць електрокарів і гібридів, що є найкращим результатом за весь час", - повідомили в агентстві.
За даними IRS Group, в листопаді на ринку зросла частка Tesla Model S, тоді як частка Nissan Leaf зменшилася.
Топ-3 за кількістю зареєстрованих електрокарів в листопаді:
Nissan Leaf - 342 авто;
Renault Kangoo - 64 авто;
BMW I3 - 41 авто.
Якщо говорити про гібридні авто, то найбільш популярною стала марка Chevrolet Volt, а Mitsubishi Outlander змістилася в рейтингу на одну сходинку нижче.
Топ-3 за кількістю зареєстрованих гібридів:
Toyota Rav-4 Hybrid - 151 авто;
Chevrolet Volt - 64 авто;
Toyota Prius - 39 авто.
Всього, за даними IRS Group, в Україні в 2018 році зареєстровано 18,97 тис електрокарів і гібридних авто, з яких 10,19 тис - електрокари і 8,78 тис - "гібриди".
Найбільше таких авто продано в Києві - майже 5,53 тис. На другому місці - Одеська область з 3,03 тис проданих гібридних авто і електрокарів. Трійку лідерів замикає Харківська область з результатом в в 2,22 тис проданих "екологічних" авто.
Нагадаємо, Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.
Раніше Рада продовжила пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки.
Економічна правда
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