Уряд відреагував на обмеження Росією поставок нафтопродуктів

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі вважають цілком очікуваними обмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.

Найближчим часом Міністерством економічного розвитку і торгівлі спільно з іншими органами державної влади, зокрема Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Міністерством фінансів, Міністерством інфраструктури, Державною фіскальною службою та іншими, планується провести додаткову оцінку запроваджених Російською Федерацією заходів, а також обговорити додаткові першочергові дії щодо мінімізації можливих негативних наслідків для економіки України.

У міністерстві наголошують, що протягом останніх років уряд України доклав значних зусиль, спрямованих на поступове заміщення імпорту товарів з Російської Федерації, як за рахунок нарощування обсягів внутрішнього виробництва, так і через переорієнтацію експорту на внутрішній ринок та диверсифікацію напрямів поставок з інших країн, зокрема ЄС.

Експорт товарів з України до Росії у 2018 році зменшився на 7,2% або на 282,4 млн дол і становить 3,7 млрд дол.

Частка Росії у загальному обсязі експорту товарів з України зменшилась до 7,7% порівняно з 9,1% у 2017 році.

Частка Росії у загальному обсязі імпортних надходжень до України також поступово зменшується (у 2017 році становила 14,5%, а у 2018 році 14,2%).

При цьому, зовнішньоторговельний оборот товарів і послуг з країнами ЄС за 2018 рік збільшився на 13,4% і становив 49,3 млрд дол.

Частка країн ЄС в товарообігу за підсумками 2018 року вже становить 41,1%.

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Нагадуємо:

Російська Федерація встановила заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

Економічна правда