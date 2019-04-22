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Бензини й дизельне пальне подорожчали на АЗС

Понеділок, 22 квітня 2019, 12:20
 

Протягом 20-21 квітня вартість бензинів і дизельного пального на автозаправних станціях в Україні зросла на 30-60 копійок за літр.

Про це повідомляє видання "Нафторинок" з посиланням на дані консалтингової компанії UPECO.

OKKO і WOG підняли вартість бензинів і ДП на 50 коп/л, до: А-92 - 30,49 грн/л, А-95 - 31,49 грн/л, А-95 Преміум - 32,49 грн/л, ДП - 30,49 грн/л.

На SOCAR на 60 коп/л виросли ціни на бензин, до: А-92 - 30,59 грн/л, А-95 - 31,59 грн/л, А-95 Преміум - 32,59 грн/л.

Оператор Glusco підняв вартість паливної лінійки на 35 коп/л, до: А-92 - 28,30 грн/л, А-95 - 29,30 грн/л, ДП - 28,50 грн/л.

У мережі UPG ціни зросли на 40 коп/л, до А-92 - 27,50 грн/л, А-95 - 28,50 грн/л, ДП - 27,50 грн/л.

У свою чергу, на АЗС "БРСМ-Нафта" в Києві подорожчали бензини до: А-92 - 25,69 грн/л, А-95 - 26,69 грн/л, А-95 Преміум - 28,19 грн/л .

Таким чином, станом на 22 квітня 2019 року середні ціни на пальне на заправках в Україні зросли на 11-16 коп/л, до: А-92 - 27,68 грн/л, А-95 - 28,81 грн/л , А-95 Преміум - 30,05 грн/л, ДП - 28,25 грн/л.

Як зазначає видання enkorr, зростання цін на дизельне пальне — це перше підвищення роздрібних цін на ДП за останні 5 місяців.

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Нагадуємо:

Російська Федерація встановила заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

Крім того, була встановлена заборона на імпорт з України ряду видів трубної продукції.

У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають цілком очікуванимиобмеження Росією поставок нафти та нафтопродуктів в Україну.

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