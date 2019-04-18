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Росія заборонила імпорт труб з України

Четвер, 18 квітня 2019, 14:45
 

Російська федерація забороняє імпортувати з України ряд видів трубної продукції.

Про це випливає з документа "Про внесення змін до постанови уряду РФ від 29 грудня 2018 року", передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про трубну продукцію з чорних металів, в тому числі для нафто- і газопроводів.

Згідно з опублікованою постановою, під заборону, зокрема, потрапили труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного лиття), в тому числі з корозійностійкої сталі, труби круглого поперечного перерізу із заліза або нелегованої сталі, труби квадратного або прямокутного поперечного перерізу.

Крім того, заборонено імпорт з України деяких видів сталевого дроту і канатів.

Найбільшим виробником трубної продукції в Україні є трубно-колісна компанія "Інтерпайп", яка належить Віктору Пінчуку.

Зазначимо, що у листопаді 2018 року холдинг EastOne Group, до складу якого входить "Інтерпайп", потрапив під російські санкції.

Нагадуємо:

Російська Федерація встановила заборону на експорт до України нафти та нафтопродуктів.

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