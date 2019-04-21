Новини вихідних: виведення мільярдів з Приватбанку та скандальна "Трейд Коммодіті"

Про виведення мільярдів з Приватбанку. Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов змогли вивести з нього 5,5 млрд доларів через філію банку на Кіпрі.

Про співпрацю з МВФ та ЄБРР. Рішення суду щодо незаконності націоналізації Приватбанку ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР.

Ще один програш держави у справі Приватбанку. 20 квітня суд ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Про скандальну "Трейд Коммодіті". Із 2015 року група пов’язаних із "Трейд Коммодіті" компаній отримала паливно-мастильних підрядів на 17 млрд гривень.

Про експорт продукції АПК. Україна посіла третє місце в списку головних постачальників агропродовольчої продукції в Європейський союз.

Про неякісну російську нафту. Білорусь працює над мінімізацією наслідків надходження з Росії неякісної нафти і буде обговорювати з ПАТ "Транснефть" необхідні компенсаційні механізми.