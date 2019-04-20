У OCCRP сказали, як Коломойський і Боголюбов виводили мільярди з Приватбанку

Колишні власники Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов змогли вивести з нього 5,5 млрд доларів через філію банку на Кіпрі.

Механізм виведення з Приватбанку коштів описує Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Свої висновки організація базує на аудиті компанії Kroll.

"Ця схема дозволяла приховувати факт зникнення грошей, оскільки Національний банк України розглядав кіпрську філію Приватбанку так само, як і його національні філії. Чиновники не виявили, що гроші, переведені на Кіпр, залишають Україну", - йдеться в матеріалі.

Водночас OCCRP зазначає, що кіпрські регулятори або не змогли виявити, що різні банківські перекази на загальну суму 5,5 млрд. доларів були підкріплені фіктивними контрактами, або не вжили необхідних заходів, щоб зупинити їх.

Нагадаємо:

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня суд повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому акціонеру Приватбанку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

Українська правда