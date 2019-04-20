За 5 років скандальна "Трейд Коммодіті" натендерила 17 мільярдів на паливі

Із 2015 року група пов’язаних із "Трейд Коммодіті" компаній отримала паливно-мастильних підрядів на 17 млрд гривень.

Про це повідомляється у "Віснику держзакупівель" і системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Умовна група компаній, чия неофіційна назва "комодівці" походить від ТОВ "Трейд Коммодіті", пов’язана з бізнесменом Андрієм Адамовським та оточенням нардепа від "БПП" Олександра Грановського.

Ця група після обрання Петра Порошенка президентом України стала одним з найбільших тендерних переможців та імпортерів палива в Україну.

Майже всі тендерні кошти, отримані групою, припали на п’ять найбільших замовників:

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" – 10,28 млрд грн.

Міністерство оборони України – 5,53 млрд грн.

Державне агентство резерву України – 0,42 млрд грн.

АТ "Центренерго" – 0,23 млрд грн.

Філія "Вільногірський ГМК" АТ "ОГХК" – 0,10 млрд грн.

До складу групи входять шість компаній, які поділили тендерні підряди таким чином:

У 2017 році в справі щодо поставок компанією "Трейд Коммодіті" палива для армії НАБУ затримувало одного з інвесторів цієї компанії Володимира Трофименка, головного тендерника армії Володимира Гулєвича та заступника міністра оборони Ігоря Павловського. Однак нині вони всі на свободі і продовжують знаходитись на посадах.

У 2018 році Верховний суд залишив без задоволення касаційні скарги НАБУ та ДАСУ у справі щодо скасування вимоги аудиторів до Міноборони стягнути з "Трейд Коммодіті" 149,34 млн гривень.

Йшлося про збитки через незаконне підвищення вартості палива через укладення додаткових угод у межах чотирнадцяти контрактів, укладених у 2016 році.

Нині тривають судові спори "Оптімус Конекшн" ("Газтрейд") проти Міноборони щодо контрактів за 2017 рік на поставку палива загальною вартістю 759,47 млн гривень.