Білорусь вимагатиме від Росії компенсацію за погану нафту

Білорусь працює над мінімізацією наслідків надходження з Росії неякісної нафти і буде обговорювати з ПАТ "Транснефть" необхідні компенсаційні механізми.

Про це повідомив журналістам голова концерну "Белнефтехим" Андрій Рибаков, передає БЕЛТА.

Як зазначається, першим надходження нафти з серйозними відхиленнями якості відчув Мозирський нафтопереробний завод.

За словами Рибакова, окремі проби показували перевищення вмісту хлорорганічних сполук в 100 разів.

"Небезпека цих сполук полягає в їх високій корозійній агресивності, також можливе забивання окремого теплообмінного обладнання та отруєння дорогої каталізаторної системи", - сказав він.

"Виходячи з унікальності обладнання його ремонт буде займати від півроку і більше. Якщо говорити про грошове вираження, то це як мінімум десятки мільйонів доларів, збиток може обчислюватися багатьма сотнями мільйонів доларів", - пояснив Рибаков.

Що стосується наслідків через надходження неякісної нафти, то збиток поки складно прорахувати, деякі наслідки можуть настати не зараз, а дадуть про себе знати через деякий час, пише видання.

"Всі можливі наслідки будуть обговорені з "Транснефтью" на майбутній нараді. Білоруська сторона буде наполягати на напрацюванні компенсаційних механізмів", - сказав голова концерну.